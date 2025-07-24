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Умеров назвал условие для соглашения о мире с Россией

После завершения третьего раунда переговоров между Россией и Украиной очередное заявление сделал глава делегации Незалежной Рустем Умеров: Киев требует полного прекращения огня.

После завершения третьего раунда переговоров между Россией и Украиной очередное заявление сделал глава делегации Незалежной Рустем Умеров: Киев требует полного прекращения огня. При этом РФ в этом видит лишь возможность для отдыха и перевооружения ВСУ, передает РИА Новости.

«Украина продолжает настаивать на полном и безусловном прекращении огня как необходимой основе для эффективной дипломатии. Мы готовы к прекращению огня сейчас и к началу переговоров о… мире», — отметил Умеров.

Он также заявил, что прекращение огня должно прекратиться не только на линии боевого соприкосновения. Украина требует остановку ударов по критической и гражданской инфраструктуре. В России неоднократно заявляли, что не бьют по гражданским объектам, только исключительно по военным.

Ранее «МК» писал, что после окончания третьего раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле глава делегации РФ и помощник президента Владимир Мединский дал персональный урок военной истории для генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

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