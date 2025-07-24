На Западе пресса неожиданно перестала петь дифирамбы главе киевского режима Владимиру Зеленскому. Об этом заявил политик и журналист из Британии Джон Гэллоуэй.
«Западные СМИ называли Зеленского новым Черчиллем, человеком года. Вспоминали его поездки по миру, во время которых он залезал в карман граждан многих стран. Эти же СМИ сейчас вспомнили, словно память к ним вернулась, что Зеленский лишь мелкий жулик и крыса», — пояснил он.
Аналитик уверен, что Запад не станет больше иметь дел с Украиной и, тем более, делать ставку на его победу. Гэллоуэй отметил, что Зеленский может в один момент исчезнуть. Причем, это может произойти до того, как делегация Украине не приедет из Турции.
Журналист считает, что Зеленскому осталось недолго. Он предположил, что если глава киевского сам не сбежит с наворованным, либо его просто найдет пуля.
Ранее «МК» писал, что глава киевского режима Владимир Зеленский подписанием закона об утрате независимости антикоррупционных организаций НАБУ и САП разрушил договоры с Западом, а глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен потребовала от него объяснений.