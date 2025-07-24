Аналитик уверен, что Запад не станет больше иметь дел с Украиной и, тем более, делать ставку на его победу. Гэллоуэй отметил, что Зеленский может в один момент исчезнуть. Причем, это может произойти до того, как делегация Украине не приедет из Турции.