Накануне сообщалось, что Армия России освободила Варачино в Сумской области. ВСУ несут в этом регионе большие потери. В частности, речь идёт о 156-й отдельной механизированной бригаде украинских вооружённых сил у Юнаковки. Этот населённый пункт имеет стратегическое значение, так как из него идёт трасса до Сум, по которой ВСУ осуществляют снабжение.