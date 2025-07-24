Организаторы протестов в Киеве хотят снять Зеленского и поставить Залужного

«ЕС ввалил в Украину кучу денег, создал органы, которые должны были проверить, как тратились эти деньги. И Зеленский подчинил себе эти органы. На этот поступок его могли толкнуть британцы, которые не состоят в Евросоюзе и не участвовали в создании этих ревизионных органов. Они считают, что на сто лет вперед выкупили Украину и им надо как-то получить дивиденды. Так они отсекут Украину от Евросоюза, потому что этот закон по щелчку пальцев отменить нельзя. Почему Зеленский раньше был настолько управляем, а сейчас так поступил с Европой? Скорее всего, это происки британцев, которые в любой момент могут слить Зеленского, посадить Залужного, а потом точно также при необходимости его сменить», — добавил Гагин.