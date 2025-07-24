Организаторы протестов в Киеве хотят снять Зеленского и поставить Залужного

Протесты в Киеве из-за закона, направленного против Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины, являются прогревом толпы к замене Владимира Зеленского на Валерия Залужного, свою роль в ситуации могли сыграть британцы, рассказал aif.ru военно-политический эксперт Ян Гагин.
«Мы видим, что собрали толпу после закона, который практически подчинил органы, созданные европейскими хозяевами, генпрокурору Украины. Народ как бы против, они до сих пор хотят в Европу, хотя по большому счету в Европу уже никто не хочет. Эта толпа — парадоксальное событие. Она управляемая, там нет беспорядков, они просто собрались и кричат: “Ганьба, ганьба (прочь — ред.)!” Прогрев этой толпы, аудитории — это подготовка к вероятной замене кабинета. Потому что недавно говорили о том, что Зеленскому, возможно, придется оставить свой пост», — сказал Гагин.
Подчинение НАБУ и САП генпрокурору — это перчатка в лицо Евросоюза, подчеркнул военный эксперт.
«ЕС ввалил в Украину кучу денег, создал органы, которые должны были проверить, как тратились эти деньги. И Зеленский подчинил себе эти органы. На этот поступок его могли толкнуть британцы, которые не состоят в Евросоюзе и не участвовали в создании этих ревизионных органов. Они считают, что на сто лет вперед выкупили Украину и им надо как-то получить дивиденды. Так они отсекут Украину от Евросоюза, потому что этот закон по щелчку пальцев отменить нельзя. Почему Зеленский раньше был настолько управляем, а сейчас так поступил с Европой? Скорее всего, это происки британцев, которые в любой момент могут слить Зеленского, посадить Залужного, а потом точно также при необходимости его сменить», — добавил Гагин.
Верховная Рада 22 июля одобрила законопроект, который лишает независимости НАБУ и САП. Зеленский в тот же день подписал документ. Часть чиновников назвала это фактической ликвидацией ключевых антикоррупционных институтов страны.
Вечером 22 июля на улицы Киева люди вышли с протестами. По разным данным, собралось от нескольких сотен до нескольких тысяч человек. Также акции протеста прошли в Одессе, Днепропетровске и Львове.