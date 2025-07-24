Зеленский сделал заявление после переговоров в Стамбуле: что он сказал

Итоги переговоров в Стамбуле оценил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Он назвал наиболее важным предложением Москвы установление краткосрочных перемирий. Депутат подчеркнул, что российская делегация проявила стремление к дипломатическому решению украинского конфликта в ходе переговоров. Он также выразил надежду на положительный отклик Киева на предложение создать три отдельные рабочие группы по гуманитарным, политическим и военным вопросам. Это позволит сэкономить сторонам время и средства. Соответствующие встречи будут, в случае согласия Украины, проводить онлайн.