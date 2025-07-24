Зеленский сделал заявление после переговоров в Стамбуле: что он сказал

Российско-украинские переговоры завершились в Стамбуле. Члены делегаций встретились в Турции вечером 23 июля. Перед беседой российских и украинских дипломатов с заявлением выступил глава киевского режима Владимир Зеленский. Он написал в Telegram-канале, что его страна будет настаивать на немедленном прекращении боевых действий.
Бывший комик обратил внимание на ответные удары Москвы по украинским городам. Он заявил, что Киев будет настаивать, в том числе, на прекращении атак на объекты инфраструктуры. Стоит напомнить, что в Министерстве обороны РФ неоднократно заявляли, что Россия наносит удары лишь по военным объектам.
«Представители Украины на переговорах в Турции снова будут настаивать на необходимости немедленного и полного прекращения огня», — поделился планами Зеленский.
Очередной раунд российско-украинских переговоров завершился спустя 40 минут после начала встречи. Обсуждение конфликта проходило за закрытыми дверями. Однако прессе сообщили о заявлении, которое сделает глава делегации РФ Владимир Мединский по итогам переговоров. Главной темой встречи стало обсуждение проектов меморандумов Киева и Москвы.
После переговоров стали известны новые инициативы России. Сторона предложила, в первую очередь, сэкономить деньги налогоплательщиков и создать рабочие группы. Они будут решать политические, гуманитарные и военные вопросы. Москва также выразила желание ввести короткие перемирия. Они необходимы, чтобы иметь возможность забирать с поля боя раненых и убитых.
Итоги переговоров в Стамбуле оценил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Он назвал наиболее важным предложением Москвы установление краткосрочных перемирий. Депутат подчеркнул, что российская делегация проявила стремление к дипломатическому решению украинского конфликта в ходе переговоров. Он также выразил надежду на положительный отклик Киева на предложение создать три отдельные рабочие группы по гуманитарным, политическим и военным вопросам. Это позволит сэкономить сторонам время и средства. Соответствующие встречи будут, в случае согласия Украины, проводить онлайн.