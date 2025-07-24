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В Венгрии назвали причину затягивания конфликта на Украине

В Евросоюзе многие государства мешают заключению мира в украинском конфликте.

В Евросоюзе многие государства мешают заключению мира в украинском конфликте. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, передает ТАСС.

«К сожалению, многие европейские лидеры препятствуют мирным усилиям. На словах они могут быть за, но на деле они разжигают этот конфликт. Венгрия на протяжении последних трех с половиной лет выступала за прекращение огня и за начало мирных переговоров», — отметил он.

Сийярто добавил, что практически на всем протяжении украинского конфликта Венгрию подвергали критике за постоянные выступления о мире на Украине. Он заметил, что только последние пару месяцев такого давления не оказывается.

Ранее «МК» писал, что после завершения третьего раунда переговоров между Россией и Украиной очередное заявление сделал глава делегации Незалежной Рустем Умеров: Киев требует полного прекращения огня. При этом РФ в этом видит лишь возможность для отдыха и перевооружения ВСУ.

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