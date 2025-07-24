В Венгрии назвали причину затягивания конфликта на Украине

«К сожалению, многие европейские лидеры препятствуют мирным усилиям. На словах они могут быть за, но на деле они разжигают этот конфликт. Венгрия на протяжении последних трех с половиной лет выступала за прекращение огня и за начало мирных переговоров», — отметил он.