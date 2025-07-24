«К сожалению, многие европейские лидеры препятствуют мирным усилиям. На словах они могут быть за, но на деле они разжигают этот конфликт. Венгрия на протяжении последних трех с половиной лет выступала за прекращение огня и за начало мирных переговоров», — отметил он.
Сийярто добавил, что практически на всем протяжении украинского конфликта Венгрию подвергали критике за постоянные выступления о мире на Украине. Он заметил, что только последние пару месяцев такого давления не оказывается.
Ранее «МК» писал, что после завершения третьего раунда переговоров между Россией и Украиной очередное заявление сделал глава делегации Незалежной Рустем Умеров: Киев требует полного прекращения огня. При этом РФ в этом видит лишь возможность для отдыха и перевооружения ВСУ.