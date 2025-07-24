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Умеров после переговоров заявил о требовании Киева прекратить огонь без условий

Глава украинской делегации на переговорах в Стамбуле Рустем Умеров заявил, что Киев по-прежнему настаивает на немедленном и безусловном прекращении огня. Его заявление прозвучало после завершения третьего раунда переговоров с российской стороной. Ранее Москва выражала мнение, что подобные призывы могут использоваться украинской стороной для перевооружения.

Источник: Life.ru

«Украина продолжает настаивать на полном и безусловном прекращении огня как необходимой основе для эффективной дипломатии. Мы готовы к прекращению огня сейчас и к началу переговоров о… мире…», — сказал журналистам секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

Напомним, что третий раунд переговоров между делегациями России и Украины прошёл 23 июля в закрытом режиме. Life.ru публиковал полное видео заявления главы российской делегации Владимира Мединского по итогам встречи. Перед началом третьего раунда Мединский и Умеров провели личную встречу.

Тем временем сразу после завершения третьего раунда переговоров в Стамбуле, вооружённые силы Украины (ВСУ) предприняли одну из наиболее масштабных атак с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на город Сочи. Местные жители заявили, что ночная атака стала одной из самых мощных за последнее время.

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