Умеров после переговоров заявил о требовании Киева прекратить огонь без условий

«Украина продолжает настаивать на полном и безусловном прекращении огня как необходимой основе для эффективной дипломатии. Мы готовы к прекращению огня сейчас и к началу переговоров о… мире…», — сказал журналистам секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.
Напомним, что третий раунд переговоров между делегациями России и Украины прошёл 23 июля в закрытом режиме. Life.ru публиковал полное видео заявления главы российской делегации Владимира Мединского по итогам встречи. Перед началом третьего раунда Мединский и Умеров провели личную встречу.
Тем временем сразу после завершения третьего раунда переговоров в Стамбуле, вооружённые силы Украины (ВСУ) предприняли одну из наиболее масштабных атак с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на город Сочи. Местные жители заявили, что ночная атака стала одной из самых мощных за последнее время.