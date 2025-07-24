Умеров после переговоров заявил о требовании Киева прекратить огонь без условий

Тем временем сразу после завершения третьего раунда переговоров в Стамбуле, вооружённые силы Украины (ВСУ) предприняли одну из наиболее масштабных атак с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на город Сочи. Местные жители заявили, что ночная атака стала одной из самых мощных за последнее время.