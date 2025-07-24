Политолог Скачко объяснил, почему Зеленского за спиной называют «психичкой»

«Фон, в котором он работает, очень страшный. Если о злоупотреблении им всякими запрещенными препаратами является правдой, то он держится очень долго. Конечно, это издерганная, задерганная, запуганная личность. Он не был готов к президентской должности, а также к тому прессу, который на него обрушился. Поэтому, конечно, он психичка. Это однозначно. Жить постоянно в ожидании того, что тебя либо прибьют, либо отравят, либо снимут, все равно расправятся с тобой — тяжелый пресс», — сказал собеседник издания.