Четверо новосибирцев вернулись домой после обмена пленными

В числе вернувшихся домой оказались четыре жителя Новосибирской области. Об этом заявила Уполномоченный по правам человека в регионе Елена Зерняева.
Возвращение военнопленных стало возможным благодаря усилиям российских властей, участвующих в переговорах.
Взаимодействие с семьями как находящихся, так и возвращенных из плена военнослужащих продолжается в тесном сотрудничестве с Н. Н. Куриной, председателем АНО «Комитет семей воинов Отечества Новосибирской области», и ее командой.
Елена Зерняева отметила, что эти семьи будут и дальше находиться во внимании и им будет оказана посильная поддержка.