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Четверо новосибирцев вернулись домой после обмена пленными

По результатам договоренности, достигнутой в Стамбуле в июне текущего года, произошел очередной обмен военнопленными между Россией и Украиной.

Источник: РИА "Новости"

В числе вернувшихся домой оказались четыре жителя Новосибирской области. Об этом заявила Уполномоченный по правам человека в регионе Елена Зерняева.

Возвращение военнопленных стало возможным благодаря усилиям российских властей, участвующих в переговорах.

Взаимодействие с семьями как находящихся, так и возвращенных из плена военнослужащих продолжается в тесном сотрудничестве с Н. Н. Куриной, председателем АНО «Комитет семей воинов Отечества Новосибирской области», и ее командой.

Елена Зерняева отметила, что эти семьи будут и дальше находиться во внимании и им будет оказана посильная поддержка.