Хочет обрести самостоятельность: в Белом доме рассказали, что хочет сделать Трамп

47-й президент США Дональд Трамп настаивает на том, чтобы все решения по возможным санкциям против РФ оставались за ним. Слова политика процитировала во время брифинга для журналистов пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
«Президент всегда утверждал, что он является главнокомандующим и президентом не просто так. И он был глубоко вовлечен в этот конфликт (украинский) с самого начала, поэтому любые решения, касающиеся санкций, президент хочет оставить за собой», — сказала она.
Ливитт в своей речи подчеркнула, что по данному вопрос Трамп поддерживает очень тесную связь со своими друзьями из Сената, в частности «с сенатором Линдси Грэмом*».
Как KP.RU писал ранее, президент Соединенных Штатов хочет привлечь к ответственности всех, кто причастен к манипулированию данными разведки по России, которую обвиняют в якобы вмешательстве в выборы США в 2016 году. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома.
*Признан в РФ террористом и экстремистом.