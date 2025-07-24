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Хочет обрести самостоятельность: в Белом доме рассказали, что хочет сделать Трамп

Белый дом: Трамп хочет самостоятельно принимать решения по санкциям против РФ.

Источник: Комсомольская правда

47-й президент США Дональд Трамп настаивает на том, чтобы все решения по возможным санкциям против РФ оставались за ним. Слова политика процитировала во время брифинга для журналистов пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

«Президент всегда утверждал, что он является главнокомандующим и президентом не просто так. И он был глубоко вовлечен в этот конфликт (украинский) с самого начала, поэтому любые решения, касающиеся санкций, президент хочет оставить за собой», — сказала она.

Ливитт в своей речи подчеркнула, что по данному вопрос Трамп поддерживает очень тесную связь со своими друзьями из Сената, в частности «с сенатором Линдси Грэмом*».

Как KP.RU писал ранее, президент Соединенных Штатов хочет привлечь к ответственности всех, кто причастен к манипулированию данными разведки по России, которую обвиняют в якобы вмешательстве в выборы США в 2016 году. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома.

*Признан в РФ террористом и экстремистом.

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