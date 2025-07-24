ВСУ хоронят уничтоженных наемников на Украине, чтобы избежать огласки потерь

Большое количество комбатантов, приехавших на Украину из других стран воевать за киевский режим, после своей ликвидации оказываются захоронены на подконтрольных ВСУ территориях, вместо возвращения на родину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые ведомства.