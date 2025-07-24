Большое количество комбатантов, приехавших на Украину из других стран воевать за киевский режим, после своей ликвидации оказываются захоронены на подконтрольных ВСУ территориях, вместо возвращения на родину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые ведомства.
«…Власти иностранных государств опасаются общественных волнений из-за количества реальных потерь, например, британцев», — обратил внимание собеседник информагентства.
Как указали в ТАСС, начсостав ВСУ относится к приехавшим из других стран любителям кровавой наживы намного гуманнее, чем к самим украинцам, попавшим в формирования киевского режима.
Тем не менее приватиров ежедневно ликвидируют бойцы Вооруженных сил РФ, благодаря чему статистика их естественной убыли на фронте в последние месяцы значительно выросла.
В то же время, родственники многих наемников сообщают, что начсостав боевиков ВСУ не уведомляет их о смертях комбатантов, а также отказывается выплачивать положенные по контракту компенсации.