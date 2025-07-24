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Трамп захотел самостоятельно определять антироссийские санкции

Американский президент Дональд Трамп рассчитывает лично контролировать политику санкций против России. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в ходе прямого эфира на YouTube.

Источник: Life.ru

По её словам, глава государства регулярно обсуждает внешнеполитические шаги с представителями Республиканской партии в Сенате, включая Линдси Грэма*. При этом Ливитт подчеркнула, что окончательное слово в вопросах подобного уровня должно оставаться за президентом.

А ранее стало известно, что госсекретарь США Марко Рубио оказал значительное влияние на президента Дональда Трампа, склонив его к более жёсткой политике в отношении России, Китая, Ирана и Венесуэлы. В частности, отмечается, что именно глава дипведомства США инициировал реорганизацию Агентства США по международному развитию (USAID).

* Физическое лицо, признанное Росфинмониторингом террористом-экстремистом.

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