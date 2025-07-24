Трамп захотел самостоятельно определять антироссийские санкции

А ранее стало известно, что госсекретарь США Марко Рубио оказал значительное влияние на президента Дональда Трампа, склонив его к более жёсткой политике в отношении России, Китая, Ирана и Венесуэлы. В частности, отмечается, что именно глава дипведомства США инициировал реорганизацию Агентства США по международному развитию (USAID).