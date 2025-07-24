Стали известны прозвища, которые окружение дало Зеленскому в Киеве

«Я знаю, что его называют по-разному — “зелебобик”, “чинарик”, “окурок”. У него все прозвища уничижительно-презрительные. Но все-таки все украинские президенты имели подобные клички, но к Зеленскому очень уничижительные. Даже Виктор Янукович и то имел клички “Дон”, “Кулак”, а у этого такие презрительные», — сказал собеседник издания.