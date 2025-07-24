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Стали известны прозвища, которые окружение дало Зеленскому в Киеве

Ранее сообщалось, что в офисе президента Украины Зеленского за глаза называют «психичка».

Источник: Аргументы и факты

На Украине Владимира Зеленского за глаза называют «зелебобик», «чинарик». Об этом в разговоре с корреспондентом aif.ru сообщил политолог Владимир Скачко.

Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский рассказал, что Владимира Зеленского в офисе президента Украины за глаза называют «психичка». По его словам, в последнее время психологическое состояние главы киевского режима сильно ухудшилось — он стал вести себя неадекватно.

«Я знаю, что его называют по-разному — “зелебобик”, “чинарик”, “окурок”. У него все прозвища уничижительно-презрительные. Но все-таки все украинские президенты имели подобные клички, но к Зеленскому очень уничижительные. Даже Виктор Янукович и то имел клички “Дон”, “Кулак”, а у этого такие презрительные», — сказал собеседник издания.

До этого военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказал aif.ru, почему главкома ВСУ Александра Сырского украинские военные называют «Мясником».