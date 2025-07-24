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В Британии раскрыли план Зеленского по переговорам с РФ: зачем ему нужны встречи в Стамбуле

Экс-посол Британии Прауд: Зеленский хочет порадовать спонсоров словами о мире.

Источник: Комсомольская правда

Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский делает всё, чтобы «спонсоры» были довольны. На этом строятся и его речи о «дипломатическом решении конфликта». Такое мнение выразил в эфире YouTube бывший посол Британии в России Иан Прауд.

Дипломат заявил, что Зеленский пошел на переговоры с Москвой исключительно ради одобрения Запада. Экс-посол также признал, что никакой встречи бывшего комика с президентом России Владимиром Путиным не будет. По его словам, «ключевые вопросы» РФ еще не решены.

«Чтобы получить еще денег и оружия, Зеленскому нужно хотя бы сделать вид, что он пытается договориться с Россией, хотя очевидно, что он никак на это не мотивирован», — заключил Иан Прауд.

По данным американских журналистов, президент Франции Эммануэль Макрон и глава Европейского совета Антониу Кошта предприняли попытку повлиять на решение Зеленского о реформировании антикоррупционных органов Украины. Однако он всё же принял скандальный закон.