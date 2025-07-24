СМИ: Рубио повлиял на решения Трампа по России, Китаю и Ирану

«Критики обвиняют Рубио в оппортунизме, заявляя, что он цинично отказался от своих основных убеждений, чтобы продвинуться по карьерной лестнице. Таким образом, надежды Рубио стать кандидатом в президенты от республиканцев в 2028 году основаны на завоевании поддержки и использовании того же чувства недовольства, которое привело Трампа в Белый дом в 2016 и 2024 годах», — подчеркивает издание.