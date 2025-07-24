СМИ: Рубио повлиял на решения Трампа по России, Китаю и Ирану

«В некоторых важных вопросах он был удивительно последователен. Он не только не отказался от своих ценностей, но и отстаивал их, заставляя Трампа занять более жесткую позицию по отношению к таким странам, как Китай, Иран, Россия и Венесуэла», — указано в статье.
В материале также отмечается, что Рубио, вступив на должность госсекретаря, значительно изменил свое отношение к ключевым темам американской внешней политики например, отказался от идеи так называемой мягкой силы. Газета отмечает, что неизменность его позиций по России, Китаю и Ирану не более чем редкое исключение.
«Критики обвиняют Рубио в оппортунизме, заявляя, что он цинично отказался от своих основных убеждений, чтобы продвинуться по карьерной лестнице. Таким образом, надежды Рубио стать кандидатом в президенты от республиканцев в 2028 году основаны на завоевании поддержки и использовании того же чувства недовольства, которое привело Трампа в Белый дом в 2016 и 2024 годах», — подчеркивает издание.
На прошлой неделе президент США Дональд Трамп поставил Москве 50-дневный ультиматум с требованием заключения мирного соглашения с Киевом. В случае невыполнения условий он пригрозил ввести стопроцентные тарифы на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают нефть, газ и другие энергоносители.
Одновременно с этим он заявил, что Соединенные Штаты и ЕС договорились об отправке американского оружия Украине, расходы при этом лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.
Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, план Трампа — это бизнес. Европа же декларирует готовность тратить огромные средства на закупки оружия, чтобы провоцировать продолжение войны, но и там есть разногласия по поводу того, кто будет платить. Франция, Чехия, Италия и Венгрия уже отказались участвовать в закупках.