Parisien узнала о конфликте Макрона и главы МИД Франции Ретайо

«Брюно Ретайо дважды или трижды отличился нападками на президента. Многие министры этого не принимают. В стране достаточно проблем с безопасностью, поэтому результаты (работы главы МИД. — Ред.) вызывают вопросы», — рассказал собеседник издания.
Сообщается, что Макрон отреагировал на нападки Реайо и в критичной манере допросил его о ситуации на юге Франции на последнем заседании министров. Отмечается, что это может быть ответом главы государства на статью в одном из местных изданий, в которой глава МИД в числе прочего заявлял, что «макронизм закончится вместе с Макроном».
Днем ранее сообщалось, что начальника Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) Франции Тьерри Бюркара отправили в отставку. Уточняется, что его должность займет генерал Военно-воздушных сил (ВВС) Франции Фабьен Мандон.
21 июля французское издание Le Figaro со ссылкой на опрос IFOP/JDD сообщило, что Макрон и французский премьер-министр Франсуа Байру образуют самый непопулярный тандем в стране. Отмечается, что работой президента довольны только лишь 19% французов, а рейтинг одобрения деятельности премьера страны составил 18%.