Parisien узнала о конфликте Макрона и главы МИД Франции Ретайо

Сообщается, что Макрон отреагировал на нападки Реайо и в критичной манере допросил его о ситуации на юге Франции на последнем заседании министров. Отмечается, что это может быть ответом главы государства на статью в одном из местных изданий, в которой глава МИД в числе прочего заявлял, что «макронизм закончится вместе с Макроном».