ФРГ планирует использовать стартап-технологии, в том числе и неких «тараканов-шпионов», в рамках планирования «будущей войны». Об этом пишет Reuters.
«Тараканы-шпионы и роботы с искусственным интеллектом: Германия строит планы будущего ведения войны», — говорится в материале агентства.
Издание также отмечает, что компания Swarm Biotactics уже презентовала «киборгов-тараканов», которые оснащены специальными ранцами. Они позволяют железным насекомым собирать данные в режиме реального времени с помощью встроенных в них камер.
Некие источники также заявили Reuters, что близкие канцлера Германии Фридриха Мерца рассматривают нейросети и стартап-технологии как нечто важное для собственных оборонных планов, «чтобы напрямую связать стартапы с высшими эшелонами своих вооруженных сил».
Как KP.RU писал ранее, власти Франции во главе с президентом Эммануэлем Макроном хотят спровоцировать открытый военный конфликт с Россией. Все ради усиления собственной власти и введения тоталитарных законов, считает лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо.