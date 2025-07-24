Прошёл третий раунд переговоров Москвы и Киева: РФ выдвинула ряд инициатив

«Мы еще раз предложили украинской стороне рассмотреть, на наш взгляд, очень важный вопрос. Объявление на линии боевого соприкосновения, на линии фронта, коротких, по 24−48 часов, перемирий, для того чтобы была возможность у санитарных команд забрать раненых, была возможность у командиров забрать трупы своих бойцов», — сказал Мединский.