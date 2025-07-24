Прошёл третий раунд переговоров Москвы и Киева: РФ выдвинула ряд инициатив

Россия и Украина провели в Стамбуле третий раунд переговоров, длительность мероприятия составила около 40 минут.
Главы делегаций — помощник президента РФ Владимир Мединский и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров — встретились в формате «тет-а-тет».
Москва и Киев договорились об обмене военными и гражданскими.
Владимир Мединский после третьего раунда переговоров сообщил, что Россия и Украина договорились в ближайшее время провести обмен по 1200 военнопленных с каждой стороны. Также они условились обменяться гражданскими лицами.
Кроме того, Москва выступила с инициативой о передаче Киеву ещё трех тысяч тел погибших солдат ВСУ. Мединский пояснил, что передача тел связана с рядом технических факторов, включая вопрос с наличием у украинской стороны специального автотранспорта и рефрижераторов.
Россия предложила Украине рассмотреть идею объявления коротких перемирий.
Глава российской делегации на переговорах в Стамбуле заявил, что Москва предложила Киеву рассмотреть идею объявления коротких перемирий, которые позволят сторонам забирать раненых и тела бойцов.
«Мы еще раз предложили украинской стороне рассмотреть, на наш взгляд, очень важный вопрос. Объявление на линии боевого соприкосновения, на линии фронта, коротких, по 24−48 часов, перемирий, для того чтобы была возможность у санитарных команд забрать раненых, была возможность у командиров забрать трупы своих бойцов», — сказал Мединский.
Кроме того, Москва выдвинула предложение сформировать три рабочие онлайн-группы, которые будут заниматься политическими, гуманитарными и военными вопросами.
Турция поблагодарила Путина, Зеленского и Трампа за организацию переговоров.
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан выразил признательность российскому президенту Владимиру Путину, американскому лидеру Дональду Трампу и главе киевского режима Владимиру Зеленскому за их вклад в организацию переговоров по урегулированию конфликта на Украине.
Руководитель турецкого внешнеполитического ведомства отметил, что главной задачей диалога является создание условий для прекращения огня и достижения мирного соглашения. Он также добавил, что Турция готова предоставить необходимую инфраструктуру для контроля за соблюдением возможного перемирия на Украине.
Мединский заявил, что встреча лидеров РФ и Украины должна поставить точку.
Помощник президента России считает, что встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского должна «поставить точку» в переговорах. По словам Мединского, в настоящее время позиции РФ и Украины очень далеки.
Напомним, ранее зампредседателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Андрей Климов в комментарии aif.ru подчеркнул, что киевский режим старается понравиться Дональду Трампу и стремится провести некую имитацию переговоров с Московой. Сенатор обратил внимание на то, что Украина не хочет отказываться от принципов, которые создают прямую угрозу безопасности России, и это абсолютно неприемлемо для РФ.