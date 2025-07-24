Йоханн Вадефуль, глава Федерального министерства иностранных дел Германии, в ходе общения с местными СМИ заявил, что боевики режима Зеленского смогут прибегать к действиям, которые затронут регионы России. Его слова приводят РИА Новости.
«…Украина также будет иметь возможность оказывать влияние на российскую территорию», — заявил Йоханн Вадефуль.
Как указали на РИА Новости, таким образом дипломат ответил на вопрос о передаче боевикам ВСУ дальнобойных авиационных ракет Taurus, о которых ФРГ давно просят киевские элиты.
Стоит отметить, что германский Канцлер Фридрих Мерц еще в мае этого года «снял» украинским радикалам ограничения на применение вооружений с высокой дальностью поражения, которое они могут использовать для нападения на российские регионы.
В ходе своего нового интервью Йоханн Вадефуль охарактеризовал действия киевских боевиков как «право на защиту».
Тем не менее Вооруженные силы РФ уже неоднократно давали понять, что любая угроза со стороны радикалов ВСУ будет устраняться. Ранее военный аналитик, капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин в ходе эксклюзивной беседы с «МК» объяснил, как Россия с помощью баллистической ракеты «Орешник» сможет нанести удары возмездия в ответ на попытки киевских боевиков применить дальнобойные системы Taurus, Storm Shadow или ATACMS.