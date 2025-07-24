Тем не менее Вооруженные силы РФ уже неоднократно давали понять, что любая угроза со стороны радикалов ВСУ будет устраняться. Ранее военный аналитик, капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин в ходе эксклюзивной беседы с «МК» объяснил, как Россия с помощью баллистической ракеты «Орешник» сможет нанести удары возмездия в ответ на попытки киевских боевиков применить дальнобойные системы Taurus, Storm Shadow или ATACMS.