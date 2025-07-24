Parisien: между главой МВД Франции и Макроном назревает конфликт

Сам Макрон также не оставил ситуацию без внимания: на последнем заседании кабинета министров он резко обратился к Ретайо с вопросами о криминальной обстановке на юге Франции. По мнению журналистов, такая реакция президента стала ответом на недавнюю публикацию Ретайо в Valeurs Actuelles, где тот заявил, что «эра макронизма закончится вместе с Макроном».