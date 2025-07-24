Parisien: между главой МВД Франции и Макроном назревает конфликт

Между президентом Франции Эммануэлем Макроном и министром внутренних дел Брюно Ретайо назревает напряжённость, сообщает Le Parisien со ссылкой на информированные источники.
Причиной конфликта стала открытая критика главы государства со стороны Ретайо, который возглавляет правоцентристскую партию «Республиканцы» и не входит в число политических союзников президента.
По данным источников, в правительстве растёт недовольство резкими высказываниями Ретайо в адрес Макрона.
Сам Макрон также не оставил ситуацию без внимания: на последнем заседании кабинета министров он резко обратился к Ретайо с вопросами о криминальной обстановке на юге Франции. По мнению журналистов, такая реакция президента стала ответом на недавнюю публикацию Ретайо в Valeurs Actuelles, где тот заявил, что «эра макронизма закончится вместе с Макроном».
Ранее Макрон и его супруга Брижит обратились в суд американского штата Делавэр с иском против журналистки Кэндис Оуэнс, которая утверждает, что жена президента Франции якобы является мужчиной.