Иркутский губернатор пошел на мир с политэлитами ради победы на выборах

Опасаясь очередных «сюрпризов», Кобзев провел встречи с некоторыми «держателями» местного админресурса, с кем ранее был в конфликте. Среди них — Андрей Чернышев, который, по нашей информации, владеет колоссальной мобилизационной базой избирателей. По данным агентства, он заверил губернатора в поддержке. Попадет ли снова политик за это в сенаторскую тройку — остается интригой.