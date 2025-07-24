FT: Рубио повлиял на жесткий курс Трампа в отношении России, Китая и Ирана

Изменения во внешней политике уже заметны по заявлениям самого Трампа. В середине июля он пригрозил ввести «примерно 100%-ные» пошлины на товары из России и на продукцию стран, которые с ней торгуют. Это должно произойти, если в течение 50 дней не будет «существенного прогресса» в урегулировании конфликта на Украине.