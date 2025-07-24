Зачистка своевольной думы Краснодара вылилась в федеральный скандал

В Краснодаре развернулась интрига вокруг мандатов в гордуму.
Зачистка «либеральной» думы Краснодара привела к скандалу. Местные власти, решившие почти полностью заменить действующий депутатский корпус, допустили выдвижение на праймериз «Единой России» ряда депутатов текущего созыва. Они обошли фаворитов внутриполитического блока. Их пришлось уговаривать уйти добровольно, сообщает инсайдер URA.RU из местных властей.
«Почти никого из действующих депутатов власти не хотели видеть в новом созыве гордумы. Губернатор Вениамин Кондратьев лично не раз критиковал работу городского парламента. По не ясным причинам, их (депутатов — прим.ред.) выдвижение на праймериз ЕР заблокировать не удалось. Начались переговоры, в результате которых пять человек уже публично отказались от выдвижения», — сообщил анонимный источник.
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От участия в выборах отказались сразу пять победителей предварительного голосования — влиятельные бизнесмены из строительной отрасли Дмитрий Орешкин, Владимир Багмут, Екатерина Афонина, а также директор культурного центра Павел Попов и главред газеты «Кубань сегодня» Андрей Арендаренко.
Четверо «нежелательных» депутатов остались в предвыборных списках «Единой России». Их будут убирать с помощью админресурса уже на выборах. Большая часть этих округов отойдет «Новым людям», сообщает тот же инсайдер агентства.
Из действующей фракции «Единой России», состоящей из 43 человек, в новый созыв пройдут лишь 7−10 депутатов. Ситуация на контроле федерального центра, сообщил инсайдер. Просчет с допуском на праймериз нежелательных депутатов допустил именно областной внутрипол, который возглавляет замгубернатора Александр Топалов. На наши звонки он не ответил, в приемной на момент публикации комментариев не предоставили.
В городском отделении «Единой России» корреспондента заверили в том, что у каждого депутата — личные причины сняться с выборов. «Сложно сказать за каждого. У кого-то расширяется бизнес и нужен переезд, кто-то не справляется с нагрузкой или хочет сконцентрироваться на других направлениях», — отметили в пресс-службе отделения.
Источники объясняют такое обновление тем, что дума Краснодара считалась слишком своевольной и неэффективной. К примеру, среди народных избранников было неоднозначное отношение к СВО. Один из депутатов — Игорь Азаров — в ноябре 2022 года вовсе сдал мандат и переехал в Европу.