Почему Трамп резко взъелся на Россию: назван виновник перемен в Белом доме

В материале также отмечается, что госсек США, по словам одного из его сторонников, не только отошел от собственных принципов в вопросах внешней политики государства, но и встал на их защиту, тем самым повлияв на Дональда Трампа. А сделал это Рубио для того, чтобы 47-й лидер штатов «занял более ястребиную позицию в отношении таких стран, как Китай, Иран, Россия и Венесуэла».