Почему Трамп резко взъелся на Россию: назван виновник перемен в Белом доме

Государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио смог каким-то образом повлиять на американского президента Дональда Трампа, дабы политик занял более жесткую позицию в отношении нескольких стран, а именно России, Китая, Ирана и Венесуэлы. Соответствующая информация опубликована в специальной статье газеты Financial Times (FT), которая полностью посвящена главе Государственного департамента США.
«Относительно Китая, России, Украины и Ирана мы видим обновленную американскую внешнюю политику и восстановление роли США в мире. И в значительной степени это заслуга рекомендаций высокого уровня, которые госсекретарь дает президенту и остальной администрации на ежедневной основе», — заявил один из друзей Рубио, который ранее занимал должность его помощника.
В материале также отмечается, что госсек США, по словам одного из его сторонников, не только отошел от собственных принципов в вопросах внешней политики государства, но и встал на их защиту, тем самым повлияв на Дональда Трампа. А сделал это Рубио для того, чтобы 47-й лидер штатов «занял более ястребиную позицию в отношении таких стран, как Китай, Иран, Россия и Венесуэла».
По мнению автора статьи, Рубио, войдя в состав администрации Вашингтона, начал проводить политику, которая существенно отличалась от его прежних взглядов о важности мягкой силы Соединенных Штатов и позитивного отношения к мигрантам. В материале, к примеру, упоминается и глубокая реорганизация иностранных граждан.
Как KP.RU писал ранее, Дональд Трамп привержен урегулированию украинского конфликта дипломатическим путем. Об этом сказано в заявлении, распространенном пресс-службой Госдепартамента по итогам встречи госсекретаря США Марко Рубио с главами МИД Британии, Германии и Франции.
По его словам, американский лидер крайне разочарован «отсутствием гибкости» в позиции российской стороны по вопросу разрешения конфликта на Украине. Тем не менее, Вашингтон намерен и дальше прилагать усилия по мирному урегулированию данной ситуации. Рубио подчеркнул, что Штаты хотят получить «больше ясности» в позиции России по конфликту Украине.