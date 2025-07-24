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Вячеслав Федорищев назначил Александра Фетисова врио предправительства региона

Александр Фетисов временно возглавил правительство Самарской области.

Александр Фетисов временно возглавил правительство Самарской области. Губернатор Вячеслав Федорищев объявил об этом на оперативном совещании, пояснив, что назначение связано с уходом в отпуск председателя правительства Михаила Смирнова.

Теперь Фетисов будет исполнять обязанности и первого вице-губернатора, и главы регионального кабинета министров.

Родился Фетисов в 1967 году в Самаре. Образование — военно-политическое: окончил училище в Минске, а позже получил диплом юриста в Санкт-Петербургском университете МВД. Имеет воинское звание полковника запаса.

Политическая деятельность началась в 2002 году с вступления в «Единую Россию». В 2007—2010 годах он руководил региональным исполкомом партии, а в 2010-м стал депутатом и единогласно избранным председателем Думы Самары, где проработал до 2015 года.

В этот же период (с 2011 по 2016) был секретарём регионального отделения партии. Уже в 2010 году его включили в президентский кадровый резерв.

С 2015 года перешёл на работу в правительство области, пройдя путь от заместителя председателя до вице-губернатора.

В 2024 году был назначен на должность руководителя департамента внутренней политики, а затем официально утверждён в качестве вице-губернатора.

С 2025 года также курирует идеологическую работу в региональном отделении «Единой России».

Теперь, на время отпуска Смирнова, Фетисов — главный человек в правительстве области.

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