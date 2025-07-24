Вячеслав Федорищев назначил Александра Фетисова врио предправительства региона

Александр Фетисов временно возглавил правительство Самарской области. Губернатор Вячеслав Федорищев объявил об этом на оперативном совещании, пояснив, что назначение связано с уходом в отпуск председателя правительства Михаила Смирнова.
Теперь Фетисов будет исполнять обязанности и первого вице-губернатора, и главы регионального кабинета министров.
Родился Фетисов в 1967 году в Самаре. Образование — военно-политическое: окончил училище в Минске, а позже получил диплом юриста в Санкт-Петербургском университете МВД. Имеет воинское звание полковника запаса.
Политическая деятельность началась в 2002 году с вступления в «Единую Россию». В 2007—2010 годах он руководил региональным исполкомом партии, а в 2010-м стал депутатом и единогласно избранным председателем Думы Самары, где проработал до 2015 года.
В этот же период (с 2011 по 2016) был секретарём регионального отделения партии. Уже в 2010 году его включили в президентский кадровый резерв.
С 2015 года перешёл на работу в правительство области, пройдя путь от заместителя председателя до вице-губернатора.
В 2024 году был назначен на должность руководителя департамента внутренней политики, а затем официально утверждён в качестве вице-губернатора.
С 2025 года также курирует идеологическую работу в региональном отделении «Единой России».
Теперь, на время отпуска Смирнова, Фетисов — главный человек в правительстве области.
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