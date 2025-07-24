Германия хочет использовать тараканов-киборгов в будущих войнах

Тем временем в Китае создали пчелу-киборга, управляемую лёгким мозговым имплантом. Преимущество использования пчёл заключается в их исключительной выносливости: они могут преодолевать расстояния до 5 километров без отдыха и переносить грузы, составляющие до 80% их собственной массы. Эта технология может найти применение в военной разведке и спасательных операциях.