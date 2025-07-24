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В Британии заявили о двойной игре Зеленского по переговорам

Глава киевского режима Владимир Зеленский отчитался перед Западом, что выполнил их поручение, пригласив российскую сторону на переговоры.

Глава киевского режима Владимир Зеленский отчитался перед Западом, что выполнил их поручение, пригласив российскую сторону на переговоры. Третий раунд прошел в Стамбуле накануне, рассказа экс-дипломат из Британии Иан Прауд.

«Встречи Путина и Зеленского не будет, пока не будут решены ключевые вопросы Москвы. Сейчас у всех отпуска, начнется сентябрь и выйдет срок ультиматума Трампа. А зачем Зеленскому заключать какие-либо сделки, если в сентябре Белый дом исполнит свои обещания?» — отметил он.

По мнению дипломата, Зеленский строит двойную игру и создает видимость этого процесса. Это необходимо Западу для продолжения финансирования киевского режима.

С другой стороны, своей имитацией Зеленский убеждает западных спонсоров, что он хочет заключить мир с Россией.