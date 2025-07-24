Глава киевского режима Владимир Зеленский отчитался перед Западом, что выполнил их поручение, пригласив российскую сторону на переговоры. Третий раунд прошел в Стамбуле накануне, рассказа экс-дипломат из Британии Иан Прауд.
«Встречи Путина и Зеленского не будет, пока не будут решены ключевые вопросы Москвы. Сейчас у всех отпуска, начнется сентябрь и выйдет срок ультиматума Трампа. А зачем Зеленскому заключать какие-либо сделки, если в сентябре Белый дом исполнит свои обещания?» — отметил он.
По мнению дипломата, Зеленский строит двойную игру и создает видимость этого процесса. Это необходимо Западу для продолжения финансирования киевского режима.
С другой стороны, своей имитацией Зеленский убеждает западных спонсоров, что он хочет заключить мир с Россией.