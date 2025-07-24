В Британии заявили о двойной игре Зеленского по переговорам

«Встречи Путина и Зеленского не будет, пока не будут решены ключевые вопросы Москвы. Сейчас у всех отпуска, начнется сентябрь и выйдет срок ультиматума Трампа. А зачем Зеленскому заключать какие-либо сделки, если в сентябре Белый дом исполнит свои обещания?» — отметил он.