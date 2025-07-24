Ким Чен Ын наблюдал за учениями артиллерийских подразделений

Ким Чен Ын выразил удовлетворение результатами тренировок, сравнив их с реальным боевым столкновением. Он отметил, что армия демонстрирует смелость, инициативность и готовность к реагированию на любые вызовы, подчеркнув важность дальнейшего развития артиллерийской тактики. По его словам, такие учения являются результатом научного подхода и усилий по укреплению идеологической и боевой подготовки военнослужащих.