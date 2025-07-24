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Ким Чен Ын наблюдал за учениями артиллерийских подразделений

Учения проходили в прибрежной зоне и были организованы в условиях, максимально приближенных к боевым.

Источник: Аргументы и факты

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын 23 июля наблюдал за артиллерийскими учениями подразделений Корейской народной армии, приуроченными к годовщине завершения Корейской войны 1950−1953 годов. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Учения проходили в прибрежной зоне и были организованы в условиях, максимально приближенных к боевым. Целью манёвров было проверить готовность артиллерийских подразделений к ночному маршу, оперативному развертыванию и нанесению ударов по внезапно появляющимся целям.

Подразделения под личным командованием офицеров нанесли точные удары по морским целям в строго определённое время, продемонстрировав высокий уровень координации и выучки.

Ким Чен Ын выразил удовлетворение результатами тренировок, сравнив их с реальным боевым столкновением. Он отметил, что армия демонстрирует смелость, инициативность и готовность к реагированию на любые вызовы, подчеркнув важность дальнейшего развития артиллерийской тактики. По его словам, такие учения являются результатом научного подхода и усилий по укреплению идеологической и боевой подготовки военнослужащих.

Ранее Ким Чен Ын призвал войска Северной Кореи быть готовыми к войне. Он лично инспектировал учения авиационного полка, входящего в состав первой гвардейской авиадивизии вооружённых сил КНДР.

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