ВС России прорвали оборону ВСУ в Харьковской области

Российская армия в ходе успешных наступательных действий в Харьковской области смогла продвинуться на 6 километров вглубь региона неподалеку от населенного пункта Меловое. Также ВС РФ смогли форсировать реку, рассказал военный эксперт Андрей Марочко, передает РИА Новости.
«В районе населенного пункта Меловое Харьковской области нашим военнослужащим удалось продвинуться как севернее, так и южнее от данного населенного пункта. Вклинивание в оборону противника на данный момент здесь составляет почти 6 км, а ширина фронта — около 7 км», — пояснил он.
Эксперт также отметил, что российские войска расширили плацдарм для дальнейшего наступления. А рывок бойцов ВС России позволил им после форсирования Верхней Двуречной закрепиться на ее западном берегу.
Ранее «МК» писал, что украинские боевики больше всего потерь несут возле двух населенных пунктов Луганской Народной Республики: Петровского и на окраинах Белогорловки.