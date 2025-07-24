ВС России прорвали оборону ВСУ в Харьковской области

«В районе населенного пункта Меловое Харьковской области нашим военнослужащим удалось продвинуться как севернее, так и южнее от данного населенного пункта. Вклинивание в оборону противника на данный момент здесь составляет почти 6 км, а ширина фронта — около 7 км», — пояснил он.