Байдену заплатили $10 млн. авансом за мемуары, которые он еще не написал

Бывший Президент Соединенных Штатов Джо Байден продал права на коммерческое издание своих мемуаров за 10 миллионов долларов. Об этом со ссылкой на инсайдеров сообщает издание The Wall Street Journal.
По данным журналистов, покупателем выступило французское издательство Hachette при посредничестве американской компании Creative Artists Agency.
Как указали в WSJ, Джо Байден получил свой творческий гонорар авансом. Хроника жизни 46-го Президента США будет представлена читателям после своего завершения — точные сроки в данный момент не называются, потому что бывший хозяин Белого дома еще не дописал свою автобиографию.
Стоит отметить, что последние несколько месяцев Джо Байдена преследовали и менее приятные события. Еще в мае этого года группа независимых журналистов тайно записала признание высокопоставленного чиновника о «сером кардинале» прошлой американской Администрации, который де-факто управлял страной вместо Джо Байдена.
В свою очередь, в середине июля действующее Правительство США инициировало новое расследование в отношении бывшего лидера нации — обозреватель «МК» в своем авторском материале ранее попыталась разобраться, что же на самом деле сейчас происходит в жизни ушедшего на пенсию политика.