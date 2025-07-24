Байдену заплатили $10 млн. авансом за мемуары, которые он еще не написал

Как указали в WSJ, Джо Байден получил свой творческий гонорар авансом. Хроника жизни 46-го Президента США будет представлена читателям после своего завершения — точные сроки в данный момент не называются, потому что бывший хозяин Белого дома еще не дописал свою автобиографию.