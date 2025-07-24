Две западные компании обвинили Азербайджан в поставках загрязненной нефти

Согласно информации, речь идёт о загрязнении отдельных партий нефти. Органические хлориды, которые могли попасть в сырьё, способны в значительных концентрациях повредить нефтеперерабатывающие заводы и оборудование. Большие объёмы азербайджанской нефти поступают по трубопроводу в турецкий порт Джейхан. В свою очередь, BP Plc управляет компанией, построившей этот нефтепровод.