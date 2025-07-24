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Умеров: на переговорах Киев настаивает на полном прекращении огня

Украина готова к прекращению огня и началу мирных переговоров, заявил глава украинской делегации Рустем Умеров.

Источник: Аргументы и факты

Киев продолжает требовать безоговорочного прекращения огня без каких-либо дополнительных требований. Об этом сообщил глава украинской делегации Рустем Умеров по итогам третьего раунда переговоров в Стамбуле, передаёт РИА Новости.

«Мы готовы к тому, чтобы остановить боевые действия и начать мирные переговоры. Перемирие должно быть реальным, то есть подразумевать полное прекращение огня по всем объектам гражданской и критической инфраструктуры», — подчеркнул Умеров.

Кроме того, глава украинской делегации выразил признательность иностранным партнёрам, особенно Турции, за предоставление площадки для диалога. Он также выразил надежду на то, что в ходе переговоров удастся сделать реальные шаги.

«Реальные шаги возможны, и другая сторона должна продемонстрировать конструктивный и реалистичный подход», — заключил Умеров.

В среду, 23 июля, в Турции стартовал третий раунд переговоров России и Украины по вопросам урегулирования конфликта двух стран. Делегацию РФ возглавил помощник главы РФ Владимир Мединский, делегацию киевского режима — секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров.

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