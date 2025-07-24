Умеров: на переговорах Киев настаивает на полном прекращении огня

Киев продолжает требовать безоговорочного прекращения огня без каких-либо дополнительных требований. Об этом сообщил глава украинской делегации Рустем Умеров по итогам третьего раунда переговоров в Стамбуле, передаёт РИА Новости.
«Мы готовы к тому, чтобы остановить боевые действия и начать мирные переговоры. Перемирие должно быть реальным, то есть подразумевать полное прекращение огня по всем объектам гражданской и критической инфраструктуры», — подчеркнул Умеров.
Кроме того, глава украинской делегации выразил признательность иностранным партнёрам, особенно Турции, за предоставление площадки для диалога. Он также выразил надежду на то, что в ходе переговоров удастся сделать реальные шаги.
«Реальные шаги возможны, и другая сторона должна продемонстрировать конструктивный и реалистичный подход», — заключил Умеров.
В среду, 23 июля, в Турции стартовал третий раунд переговоров России и Украины по вопросам урегулирования конфликта двух стран. Делегацию РФ возглавил помощник главы РФ Владимир Мединский, делегацию киевского режима — секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров.