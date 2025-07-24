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Полк ВСУ под Сумами публично раскритиковал Зеленского

Украинские боевики из 33-го штурмового полка, которые пытаются противостоять российской армии в Сумской области, жестко раскритиковали главу киевского режима Владимира Зеленского.

Украинские боевики из 33-го штурмового полка, которые пытаются противостоять российской армии в Сумской области, жестко раскритиковали главу киевского режима Владимира Зеленского. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в силовых структурах.

Укронацисты пожаловались на плохое обеспечение подразделения беспилотниками. Военнослужащие записали видеообращение с оскорблениями.

«На фоне роста протестных настроений на Украине военнослужащие 33-го ошп записали видеообращение с оскорблениями Владимира Зеленского, который не может обеспечить подразделение средствами БПЛА», — рассказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что командиры 33-полка объявляли сбор средств на закупку необходимого для подразделения. Они даже размещали объявления на платной основе.

«МК» писал, что российская армия в ходе успешных наступательных действий в Харьковской области смогла продвинуться на 6 километров вглубь региона неподалеку от населенного пункта Меловое. Также ВС РФ смогли форсировать реку.

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