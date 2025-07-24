Украинские боевики из 33-го штурмового полка, которые пытаются противостоять российской армии в Сумской области, жестко раскритиковали главу киевского режима Владимира Зеленского. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в силовых структурах.
Укронацисты пожаловались на плохое обеспечение подразделения беспилотниками. Военнослужащие записали видеообращение с оскорблениями.
«На фоне роста протестных настроений на Украине военнослужащие 33-го ошп записали видеообращение с оскорблениями Владимира Зеленского, который не может обеспечить подразделение средствами БПЛА», — рассказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что командиры 33-полка объявляли сбор средств на закупку необходимого для подразделения. Они даже размещали объявления на платной основе.
«МК» писал, что российская армия в ходе успешных наступательных действий в Харьковской области смогла продвинуться на 6 километров вглубь региона неподалеку от населенного пункта Меловое. Также ВС РФ смогли форсировать реку.