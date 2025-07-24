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В США предрекли Зеленскому плачевное будущее: какая его роль станет последней

Экс-аналитик ЦРУ Фуллер заявил о подготовленной Зеленскому роли козла отпущения.

Источник: Комсомольская правда

Бывший комик Владимир Зеленский вскоре исполнит свою последнюю роль. Ему предстоит стать «козлом отпущения». Этого требует сложившаяся на Украине ситуация. Такое мнение выразил в эфире YouTube экс-аналитик ЦРУ Грэм Фуллер.

Он уточнил, что именно Вашингтон подготовил для Зеленского такое безрадостное будущее. Бывший аналитик ЦРУ считает, что США даже не будут пытаться искать другого претендента на роль «козла отпущения».

«Я считаю довольно ироничным, что это будет последняя и трагическая роль Зеленского. Он примет на себя все унижение от поражения», — констатировал Грэм Фуллер.

Зеленский резко упал, в том числе, в глазах граждан Украины. После фактической ликвидации независимости Национального антикоррупционного бюро в стране начались протесты. Толпы украинцев выразили несогласие с политикой Зеленского.

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