«Ура! Мы дома!» Самолёт с освобождёнными из плена бойцами приземлился в Подмосковье

После приземления бойцы покинули борт и прошли к автобусам, где их встречали представители военного ведомства. По прибытии военные скандировали: «Ура! Мы дома!». Один из военнослужащих признался, что всё ещё не может осознать факт возвращения, отметив, что испытывает сильные эмоции. Он выразил благодарность Министерству обороны и президенту России Владимиру Путину.