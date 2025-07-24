Возвращенные из плена бойцы ВС РФ прилетели в Подмосковье

На подмосковном аэродроме произошло очередное радостное событие — из украинского плена вернулась новая группа российских военнослужащих. Их доставили в Россию на борту самолета Ил-76МД, сообщили в Минобороны РФ.
Этот обмен стал одним из тех, о котором были достигнуты договоренности между российской и украинской стороной во время переговоров в начале июня этого года. В итоге военные РФ вернулись на родину, а точно такое же количество боевиков ВСУ отправилась на Украину.
В Минобороны отметили, что всем бойцам буде оказана необходимая медицинская и психологическая помощь. После прилета они пройдут курс лечения и реабилитации в ведомственных медучреждениях.
Ранее «МК» писал, что на Украине продолжают удерживать угнанных во время оккупации жителей Курской области. Россия предложила обменять их на боевиков ВСУ.