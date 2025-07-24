Эксперт «Валдая» оценил «слабое, но не смертельное» положение на Украине

«Россия пыталась более концентрированно представить свою переговорную позицию. Это похоже на ультиматум. У Украины откровенно слабое положение, но не смертельное», — заявил Ткаченко корреспонденту URA.RU, отметив, что украинская армия пока удерживает позиции на фронте и не видит оснований для капитуляции. Он уточнил, что украинское руководство не готово идти на уступки России, которая фактически предлагает Киеву отказаться от значительной части суверенитета.