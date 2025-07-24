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Лукашенко: Беларусь придает особое значение развитию сотрудничества с Узбекистаном

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с днем рождения. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Источник: Пресс-служба президента Узбекистана

«Успехи Республики Узбекистан в укреплении государственности, модернизации экономики и повышении авторитета на международной арене являются бесспорным свидетельством правильности проводимого Вами курса, а также Вашего беззаветного служения узбекскому народу, — говорится в поздравлении. — Выражаю твердую уверенность в том, что традиции братской белорусско-узбекской дружбы продолжат быть прочной основой для дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, которому Минск придает особое значение».

Александр Лукашенко пожелал Шавкату Мирзиёеву доброго здоровья и неисчерпаемой жизненной энергии для новых ярких свершений на благо Узбекистана.

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