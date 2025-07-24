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Додон: политика Санду нанесла Молдавии ущерб не меньше чем на 5 млрд евро

Экс-глава государства отметил, что особенно пострадала главная отрасль страны — агропромышленный комплекс.

Источник: Аргументы и факты

Политика президента Молдавии Майи Санду нанесла стране ущерб не менее чем на 5 миллиардов евро, заявил информационному агентству ТАСС бывший глава государства и лидер Партии социалистов Игорь Додон.

«Для небольшой Молдавии это огромная сумма, которая сопоставима с внешним долгом, удвоившимся при нынешней власти. Это только то, что мы потеряли как экспортную выручку от падения ВВП. Особенно пострадала наша главная отрасль — агропромышленный комплекс. Сейчас в стране пошел вал банкротств фермеров, и в ближайшие годы он будет только увеличиваться», — рассказал политик.

Ранее лидер молдавского оппозиционного блока «Победа» Илан Шор назвал Санду «наемным менеджером Запада, которую наняли под зарплату для уничтожения Молдавии».

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