Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Си Цзиньпин встретился в Пекине с главой ЕК фон дер Ляйен и председателем ЕС Кошта

Глава Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин встретился с председателем Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен и председателем Европейского совета (ЕС) Антониу Кошта в Пекине. Об этом 24 июля сообщило издание Sina.

Источник: AP 2024

«Утром 24 июля председатель КНР Си Цзиньпин встретился с председателем ЕС Кошта и председателем ЕК Урсулой фон дер Ляйен, которые находятся в Китае на 25-м саммите Китай-ЕС», — сказано в публикации издания.

Ранее, 21 июля, сообщалось, что встреча американского лидера Дональда Трампа и Си Цзиньпина в Южной Корее, вероятно, состоится перед саммитом Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) или во время мероприятия. Отмечается, что саммит АТЭС может стать «лучшей возможностью» встречи для лидеров стран.

Узнать больше по теме
Си Цзиньпин: биография китайского лидера, прошедшего через трудовые лагеря
КНР стала одной из самых влиятельных стран на планете, и рывок произошел при верховном лидере Си Цзиньпине. Последний руководит Китаем с 2012 года: собрали главное из его биографии.
Читать дальше