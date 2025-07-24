Си Цзиньпин встретился в Пекине с главой ЕК фон дер Ляйен и председателем ЕС Кошта

Ранее, 21 июля, сообщалось, что встреча американского лидера Дональда Трампа и Си Цзиньпина в Южной Корее, вероятно, состоится перед саммитом Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) или во время мероприятия. Отмечается, что саммит АТЭС может стать «лучшей возможностью» встречи для лидеров стран.