Белый дом: Трамп хочет самостоятельно решать вопросы по санкциям против РФ

Президент США Дональд Трамп считает, что все решения по антироссийским санкциямон должен принимать самостоятельно, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
Она уточнила, что американский лидер по-прежнему находится в контакте с сенаторами по вопросу возможных рестрикций. Вместе с тем Трамп напоминает, что именно он является главой государства, занимая указанный пост «не просто так».
«И он был глубоко вовлечён в этот конфликт с самого начала, поэтому любые решения, касающиеся санкций, президент хочет оставить за собой», — сказала пресс-секретарь на брифинге.
Напомним, 14 июля Трамп заявил, что введёт стопроцентные пошлины в отношении РФ, если в течение 50 дней не будут достигнуты договорённости об урегулировании украинского конфликта.
Обозреватель Эдвард Люс газеты Financial Times выразил мнение, что президент США вряд ли пойдёт на такой шаг по истечению срока выдвинутого им ультиматума. Журналист отметил, что американский законопроект, касающийся санкций, «выглядит крайне неразумным» и может нанести вред самим США.