Котенок: бойцы РФ ведут бои в микрорайоне Лазурный в Красноармейске

Российские военнослужащие ведут бои на территории микрорайона Лазурный в Красноармейске, сообщил в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок.
По его словам, есть сведения о том, что бойцы РФ зашли также в микрорайон Шахтерский.
Котенок сообщил о боях поселке Перше Травня и селе Троянда, примыкающих к городу.
Согласно сведениям военкора, российские штурмовики продвигаются также к западной окраине Красноармейска, продавливая обору противника в лесополосах у села Гришино.
«Наши подразделения пытаются охватить Покровск с юго-востока и ведут бои за Чунишино и Новоукраинку, обходя опорный пункт ВСУ севернее Зеленого и Даченского», — написал Котенок.
Ранее ряд военных Telegram-каналов сообщил о фактическом начале штурма Красноармейска российскими военными.