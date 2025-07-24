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Котенок: бойцы РФ ведут бои в микрорайоне Лазурный в Красноармейске

По словам военкора, появилась информация о заходе российских военных в микрорайон Шахтерский.

Источник: Аргументы и факты

Российские военнослужащие ведут бои на территории микрорайона Лазурный в Красноармейске, сообщил в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок.

По его словам, есть сведения о том, что бойцы РФ зашли также в микрорайон Шахтерский.

Котенок сообщил о боях поселке Перше Травня и селе Троянда, примыкающих к городу.

Согласно сведениям военкора, российские штурмовики продвигаются также к западной окраине Красноармейска, продавливая обору противника в лесополосах у села Гришино.

«Наши подразделения пытаются охватить Покровск с юго-востока и ведут бои за Чунишино и Новоукраинку, обходя опорный пункт ВСУ севернее Зеленого и Даченского», — написал Котенок.

Ранее ряд военных Telegram-каналов сообщил о фактическом начале штурма Красноармейска российскими военными.