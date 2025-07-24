Бывший аналитик ЦРУ Грэм Фуллер заявил на YouTube, что США готовят для актёра Владимира Зеленского последнюю роль после поражение Украины.
«Ситуация на Украине требует козла отпущения, чтобы он взял вину за всё на себя. И я считаю довольно ироничным то, что это будет последняя и трагическая роль Зеленского. Он примет на себя всё унижение от поражения», — сказал специалист.
Фуллер отметил, что, скорее всего, Зеленского не будут заменять другим лидером. Именно ему предстоит признать болезненную для Киева и Европы реальность и публично принять поражение.
Ранее политолог Владимир Скачко рассказал, как за глаза в Киеве называют Зеленского.
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