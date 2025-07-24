АСТАНА, 24 июл — Sputnik. Правительство Казахстана опубликовало новый проект постановления на портале «Открытые НПА».
Разработчик — МВД. Согласно документу, граждане Турции смогут находиться в Казахстане без визы до 90 дней в течение 180-ти дней. Раньше можно было только 30 дней.
«Целью принятия проекта является развитие тесного сотрудничества с Турецкой Республикой, создание благоприятного инвестиционного и туристического климата в Республике Казахстан, а также активизация экономической дипломатии», — отметили в правительстве.
С 2018 года для казахстанцев в Турции действует такой же режим по правилу 90/180.
Говорится в документе и о гражданах Ирана и Индии. Они въезжают и выезжают из Казахстана без виз, если период их пребывания в республике не превышает 14 календарных дней с момента пересечения.
«Суммарно сорок два календарных дня в течение каждого периода в сто восемьдесят календарных дней», — говорится в постановлении.
Проект постановления будет на публичном обсуждении до 28 июля 2025 года.