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Граждане Турции смогут находиться в Казахстане без визы до 90 дней

Казахстанский Кабмин внес изменения в правила въезда и пребывания иммигрантов в республике.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 24 июл — Sputnik. Правительство Казахстана опубликовало новый проект постановления на портале «Открытые НПА».

Разработчик — МВД. Согласно документу, граждане Турции смогут находиться в Казахстане без визы до 90 дней в течение 180-ти дней. Раньше можно было только 30 дней.

«Целью принятия проекта является развитие тесного сотрудничества с Турецкой Республикой, создание благоприятного инвестиционного и туристического климата в Республике Казахстан, а также активизация экономической дипломатии», — отметили в правительстве.

С 2018 года для казахстанцев в Турции действует такой же режим по правилу 90/180.

Говорится в документе и о гражданах Ирана и Индии. Они въезжают и выезжают из Казахстана без виз, если период их пребывания в республике не превышает 14 календарных дней с момента пересечения.

«Суммарно сорок два календарных дня в течение каждого периода в сто восемьдесят календарных дней», — говорится в постановлении.

Проект постановления будет на публичном обсуждении до 28 июля 2025 года.