ВС России проводят масштабную освободительную операцию в ДНР

Российская армия параллельно ведет освободительную операцию сразу в трех населенных пунктах Донецкой Народной Республики. ВС РФ развивают наступление у Редкодуба, сообщил военный эксперт Андрей Марочко, передает ТАСС.
«Наши войска продолжают развивать успех в районе населенного пункта Редкодуб ДНР. Сейчас ВС РФ сконцентрировали три основных направлений удара в данном районе: освободительные действия идут в Карповке, Глущенково и окрестностях населенного пункта Новый Мир», — отметил он.
По словам Марочко, своими успешными действиями армия России расширяет плацдарм для дальнейшего наступления на двух берегах реки Нитриус.
Ранее военный эксперт сообщал, что российские войска вклинились на 6 километров в оборону противника в Харьковской области. Также ВС РФ смогли форсировать реку.