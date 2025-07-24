ВС России проводят масштабную освободительную операцию в ДНР

«Наши войска продолжают развивать успех в районе населенного пункта Редкодуб ДНР. Сейчас ВС РФ сконцентрировали три основных направлений удара в данном районе: освободительные действия идут в Карповке, Глущенково и окрестностях населенного пункта Новый Мир», — отметил он.