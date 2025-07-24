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Ермаков: боевики ВСУ отступают из Зеленого Гая в ДНР

По информации военкора, украинские военные уходят на опорные пункты под Искрой.

Источник: Аргументы и факты

Украинские военные уходят из поселка Зеленый Гай в ДНР, сообщил в своем Telegram-канале военкор Тимофей Ермаков.

«По оперативным сведениям, враг утратил способность к организованной обороне в Зеленом Гае и отступает из поселка на опорники близ Искры», — написал он.

Военкор сообщил также об уничтожении временных переправ через реку Волчья, использовавшихся ВСУ для переброски подкрепления в Зеленый Гай из села Ивановка Днепропетровской области.

Ранее появилась информация о потере противником более взвода военнослужащих в ходе боев в окрестностях Зеленого Гая.