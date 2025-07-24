За полгода Счетная палата Узбекистана помогла сэкономить 5,6 трлн сумов

«Отмечена эффективность работы ситуационных центров финансового контроля, созданных в прошлом году в 12 министерствах. Принято решение расширить эту систему еще на 10 министерств и ведомств. Кроме того, даны поручения по совершенствованию систем внутреннего аудита и внутреннего контроля в бюджетных организациях, а также по усилению обмена информацией со Счетной палатой», — говорится в сообщении.