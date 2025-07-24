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Си Цзиньпин принял руководство Евросоюза в Пекине

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин принял в Пекине главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и председателя Евросовета Антониу Кошту. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Источник: Life.ru

В ходе встречи китайский лидер заявил о важности принятия правильных стратегических решений в условиях нестабильной международной ситуации.

«В условиях все более динамичных глобальных перемен и нестабильной международной обстановки лидеры Китая и ЕС должны вновь продемонстрировать дальновидность и ответственность, принять правильные стратегические решения», — сказал политик.

Ранее СМИ сообщали, что в начале сентября в Китае может состояться встреча между президентом России Владимиром Путиным, председателем КНР Си Цзиньпином и, возможно, президентом США Дональдом Трампом. Лидеры могут посетить Пекин в связи с празднованием 80-летия окончания Второй мировой войны. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не располагает информацией о возможной встрече.

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