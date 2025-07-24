Си Цзиньпин принял руководство Евросоюза в Пекине

Ранее СМИ сообщали, что в начале сентября в Китае может состояться встреча между президентом России Владимиром Путиным, председателем КНР Си Цзиньпином и, возможно, президентом США Дональдом Трампом. Лидеры могут посетить Пекин в связи с празднованием 80-летия окончания Второй мировой войны. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не располагает информацией о возможной встрече.