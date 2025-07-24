Таиланд и Камбоджа обменялись ударами и взаимными обвинениями, кто начал первый

По данным тайской армии, Камбоджа сначала запустила разведывательный беспилотник, а потом отправила войска с тяжёлым оружием к храму Та Моан Том на восточной границе, примерно в 360 км от Бангкока. Камбоджийские военные открыли огонь, в результате чего двое тайских солдат получили ранения. Были применены разные виды оружия, в том числе ракетные установки.