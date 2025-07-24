Таиланд и Камбоджа обменялись ударами и взаимными обвинениями, кто начал первый

Выстрелы. Видео © X / Ren hok.
По данным тайской армии, Камбоджа сначала запустила разведывательный беспилотник, а потом отправила войска с тяжёлым оружием к храму Та Моан Том на восточной границе, примерно в 360 км от Бангкока. Камбоджийские военные открыли огонь, в результате чего двое тайских солдат получили ранения. Были применены разные виды оружия, в том числе ракетные установки.
Согласно официальному заявлению министерства обороны Камбоджи, произошло неспровоцированное проникновение тайских войск на их территорию. В ответ камбоджийские силы приняли меры самообороны. Бывший премьер-министр Камбоджи Хун Сен в соцсетях сообщил об обстрелах двух провинций страны со стороны тайской армии.