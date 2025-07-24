Украинские террористы пытались атаковать ночью курортные зоны РФ

Прошедшей ночью киевский режим устроит террористические атаки на южные регионы России. В результате эффективной работы ПВО было сбито 39 вражеских БПЛА над акваториями Черного и Азовского морей, а также в небе над Краснодарским краем, сообщили в Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи с 20:40 мск 23 июля до 01:40 мск 24 июля дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 39 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в официальном сообщении военного ведомства.
Уточняется, что больше двадцати воздушных целей было сбито над Черным морем, вдвое меньше — над Азовским. Еще 7 БПЛА противника уничтожено в Краснодарском крае.
Ранее «МК» писал, что в Адлерском районе Сочи произошло второе ЧП после террористической атаки ВСУ с использованием беспилотников. Так, в результате падения обломков одного из БПЛА загорелись гаражи в кооперативе. В том же районе погибла одна женщина, вторая была тяжело ранена.